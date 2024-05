Legende: Zieht es nach Deutschland Adrian Gantenbein. Pascal Muller/freshfocus

Gantenbein in die 2. Bundesliga

Schalke 04 hat sich auf der Aussenbahn verstärkt. Wie der Klub aus der 2. Bundesliga am Montag mitteilte, wechselt Adrian Gantenbein vom Super-Ligisten Winterthur nach Gelsenkirchen. Dort erhält der 23-Jährige einen Vertrag bis 2028. «Mit Adrian haben wir einen dynamischen und aufmerksamen Aussenverteidiger verpflichtet, der offensiv Impulse auf der rechten Seite setzt», sagte Sportdirektor Marc Wilmots. In der abgelaufenen Saison erzielte Gantenbein in 37 Pflichtspielen drei Tore und bereitete elf Treffer vor. «Nach meiner Zeit in Winterthur ist Schalke genau die Herausforderung, nach der ich gesucht habe», so Gantenbein.