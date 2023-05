Legende: Kommt in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz Filipe de Carvalho. Keystone/ SALVATORE DI NOLFI

Saisonende für De Carvalho

Filipe de Carvalho hat sich am Samstag im Spiel der Grasshoppers gegen Lugano (1:4) eine Verletzung am rechten Knie zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. Die medizinischen Untersuchungen haben eine Teilruptur des vorderen Kreuzbandes und eine Zerrung des Aussenbandes ergeben. Die Verletzung wird konservativ behandelt und wird den 19-Jährigen für mehrere Monate ausser Gefecht setzen. Der Stürmer kam für GC in der laufenden Saison zu 18 meist kurzen Einsätzen in der Super League. Im Januar gelang ihm gegen die Young Boys ein Treffer.