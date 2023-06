Legende: Neu ein Basler Finn van Breemen. FC Basel 1893 / Philipp Kämpf

Basel holt Van Breemen

Der FC Basel hat den ersten Zuzug für die kommende Saison vermeldet. Vom niederländischen Zweitligisten ADO Den Haag wechselt Innenverteidiger Finn van Breemen ans Rheinknie. Der 20-jährige Niederländer unterschrieb beim FCB einen Vertrag bis 2027. In der abgelaufenen Spielzeit kam Van Breemen in 18 Pflichtspielen zum Einsatz.

Ilie zu Lausanne-Sport

Aufsteiger Lausanne-Sport hat sich mit dem 20-jährigen Stürmer Rares Ilie verstärkt. Der rumänische U21-Internationale stösst vom Partnerklub Nizza an den Genfersee und bleibt leihweise für eine Saison. Zuletzt spielte er auf Leihbasis für Maccabi Tel Aviv. «Ilie ist ein durchschlagskräftiger Spieler, der auf der linken Seite oder hinter dem Stürmer spielen kann. Wir werden ihm helfen, sein Selbstvertrauen wiederzufinden und ich bin mir sicher, dass er in dieser Saison eine wichtige Rolle für uns spielen wird», liess sich Trainer Ludovic Magnin in der Medienmitteilung zitieren.