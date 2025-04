Legende: Muss nach seinem Platzverweis ein Spiel zuschauen Benjamin Kololli. Freshfocus/Pascal Muller

Eine Spielsperre für Kololli

Benjamin Kololli wird das Auswärtsspiel am Samstag in Lausanne verpassen. Kololli hatte am Mittwochabend im Spiel gegen den FC Winterthur eine gelb-rote Karte gesehen. Wie die Swiss Football League am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt, erhält der Mittelfeldspieler des FC Sion dafür eine Spielsperre. Der 32-Jährige muss somit auf das Romand-Derby verzichten.

Super League

Schweer vom SFV zu St. Gallen

Die aktuelle U-17-Nationaltrainerin Jasmin Schweer hat sich entschieden, ihre Funktion als U-17-Nationaltrainerin aufzugeben und ihre Karriere als Trainerin ab der Saison 2025/26 beim FC St.Gallen in der Women’s Super League fortzusetzen. Dies gab der Schweizerische Fussballverband SFV am Donnerstagmorgen in einem Communiqué bekannt. Schweer war seit Juli 2023 als Trainerin der U-17-Frauen im SFV tätig gewesen und hatte in 22 Spielen eine Bilanz von 12 Siegen, 1 Unentschieden und 9 Niederlagen auszuweisen. Wer die Nachfolge von Schweer übernimmt, ist noch nicht bekannt.

Women's Super League