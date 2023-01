Legende: Hat seinen Vertrag verlängert Mattia Croci-Torti. Freshfocus/Martin Meienberger

Lugano setzt weiter auf Croci-Torti

Der FC Lugano plant auch die Zukunft mit Trainer Mattia Croci-Torti. Der Tessiner Klub und der 40-jährige Schweizer verlängerten den Vertrag um 2 Jahre bis in den Sommer 2025. Der Tessiner hatte die Leitung im September 2021 ad interim vom Brasilianer Abel Braga übernommen. Aus 56 Meisterschaftspartien resultierten 28 Siege sowie in der letzten Saison der Cupsieg. Lugano belegt vor dem Rückrundenstart der Super League am kommenden Wochenende Platz 4.