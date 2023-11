Legende: Verletzte sich gegen GC Kevin Spadanuda. Keystone/Urs Flüeler

Hinrunde für Spadanuda gelaufen

Der FC Luzern muss in den kommenden Wochen auf Kevin Spadanuda verzichten. Der 26-jährige Offensivspieler verletzte sich am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen GC (2:0) kurz vor Schluss am linken Fuss. Untersuchungen ergaben eine Bänderverletzung, weshalb Spadanuda bis zur Winterpause keine Spiele mehr für den FCL bestreiten wird.