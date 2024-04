Legende: Austragungsort der Finalissima Die Thuner Stockhorn-Arena. Andy Mueller / freshfocus

Final in Thun

Nach den Austragungen in Lausanne (2022) und St. Gallen (2023) findet der Meisterschaftsfinal der Frauen diese Saison in Thun statt. Der Verband verkündet, dass die Partie am 26. Mai um 15:15 Uhr ausgetragen wird. Mit der Kapazität von gut 10'000 Plätzen habe das Stadion, das auch an der EM 2025 genutzt wird, die «ideale Grösse», liess sich Projektleiterin Laura Spring in der Mitteilung zitieren. Ausserdem hätten die Anfahrtswege für den Standort gesprochen. In der Women's Super League steht am Wochenende die letzte Runde der regulären Saison im Programm, ehe zum dritten Mal die Playoffs ausgetragen werden.