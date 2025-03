Legende: Geht mit der Nati auf eine USA-Reise Nationaltrainer Murat Yakin. Keystone/ENNIO LEANZA

Nationalteam testet in den USA gegen Mexiko

Der dritte Länderspiel-Termin des Männer-Nationalteams ist fixiert. Nach den Partien im März in Nordirland und gegen Luxemburg reist die Mannschaft von Murat Yakin am 2. Juni dieses Jahres nach Nordamerika. Dort steht am 7. Juni in Salt Lake City ein Länderspiel gegen Mexiko an. Die letzte Begegnung mit der «Tri» liegt bereits 31 Jahre zurück. Am 26. Januar 1994 in Oakland hatte sich die SFV-Auswahl unter Roy Hodgson dank Doubletten von Nestor Subiat und Marco Grassi 5:1 durchgesetzt. Im Rahmen des Nordamerika-Trips wird noch ein zweites Länderspiel stattfinden, der Gegner ist noch offen.

Sanktionen gegen Lausanne und Servette

Die Fantribünen von Servette und Lausanne-Sport werden für ein Spiel geschlossen bleiben. Der Grund dafür sind die Ausschreitungen beim Derby am vergangenen Samstag in Lausanne, die durch den massiven Einsatz von pyrotechnischem Material, Sachbeschädigungen und Gewalt gegen die Ordnungskräfte gekennzeichnet waren. Der «kop sud» von Lausanne-Sport wird am 30. März beim Heimspiel gegen Luzern im Stade de la Tuilière geschlossen. Bei Servette ist es die Nordtribüne des Stade de Genève, die am 1. April beim Spiel gegen die Young Boys leer bleibt. Ausserdem gilt eine Bewährungsphase von 5 Spielen. Bei weiteren Vorfällen würden Geisterspiele drohen.

Super League