Niasse verlässt YB in Richtung Verona – Beka schon wieder im Pech

Legende: Zieht nach Italien weiter Cheikh Niasse. Freshfocus/Toto Marti

Niasse wechselt in die Serie A

Mittelfeldspieler Cheikh Niasse wechselt von den Young Boys zu Hellas Verona in die Serie A. Die abstiegsbedrohten Italiener übernehmen den 25-Jährigen bis im Sommer leihweise, ehe eine Kaufpflicht zum Tragen kommt. Niasse wechselte im Februar 2022 von Lille zu YB. In seinen drei Jahren in Bern gewann der Senegalese zweimal den Meistertitel und einmal den Cup.

Beka mit Mittelfussbruch

Der FC Luzern muss erneut auf Innenverteidiger Ismajl Beka verzichten. Der 25-Jährige wird mit einem Mittelfussbruch voraussichtlich mindestens zwei Monate ausfallen. Beka zog sich die Verletzung am Mittwoch im Training zu. Gemäss einer Mitteilung der Innerschweizer haben erste Untersuchungen darauf hingedeutet, dass keine Operation nötig ist. Beka war erst Ende Dezember ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, nachdem ihn ein Kreuzbandriss über ein Jahr ausser Gefecht gesetzt hatte.

