Legende: Animiert in der Rückrunde nicht mehr die YB-Fans Donat Rrudhani. Freshfocus/Claudio De Capitani

Rrudhani: Waadtländer Hauptort statt Bundesstadt

Donat Rrudhani wechselt leihweise von den Young Boys zu Lausanne-Sport. Bis Ende der Saison läuft der 24-jährige Offensivspieler für die Waadtländer auf. Der kosovarische Nationalspieler, der 2022 von Aarau nach Bern gewechselt und im letzten Jahr das Double gewonnen hatte, kam in dieser Saison nur sporadisch zum Einsatz. In der Rückrunde überzeugte Rrudhani jedoch mit zwei Toren in zwei Spielen, darunter war der entscheidende Treffer zum 1:0-Sieg gegen GC. Lausanne-Sport besitzt im Anschluss an das Leihgeschäft eine Option zur definitiven Übernahme.