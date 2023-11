Legende: Zu einer langen Pause gezwungen Betim Fazliji. Claudio De Capitani/freshfocus

Fazliji mit Kreuzbandriss

Bittere Nachricht für den FC St. Gallen. Rückkehrer und Leistungsträger Betim Fazliji zog sich am Donnerstag im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Der 24-jährige Nationalspieler Kosovos, der für die vergangenen EM-Quali-Spiele nicht ins Kader berufen worden war, wird bereits am Wochenende operiert und für den Rest der Saison ausfallen. In der laufenden Spielzeit bestritt Fazliji nach seiner Rückkehr aus St. Pauli 12 Super-League-Spiele, in denen ihm ein Tor gelang.