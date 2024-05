St. Gallen verpflichtet Faber – Rüegg bleibt in Basel

Legende: Jubelt über den Aufstieg in die 2. Bundesliga Konrad Faber, hier im Dress von Jahn Regensburg, läuft künftig für St. Gallen auf. Keystone/DPA/Uwe Anspach

Verteidiger Faber zu St. Gallen

Der FC St. Gallen hat den Zuzug des Deutschen Konrad Faber vermeldet. Der 26-jährige Aussenverteidiger verpflichtete sich für drei Saisons. Zuletzt hat Faber bei Jahn Regensburg gespielt, mit dem Klub hat er den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga geschafft.

Dreijahresvertrag für Rüegg beim FCB

Der FC Basel hat sich mit Hellas Verona auf eine definitive Übernahme von Kevin Rüegg geeinigt. Der 25-jährige Aussenverteidiger, der im September 2023 leihweise zum FCB stiess, unterschrieb am Rheinknie einen Dreijahresvertrag bis im Sommer 2027. Der Schweizer kam in der letzten Saison auf 20 Einsätze in der Super League, wobei er sich vor allem im letzten Saisonviertel als wichtige Teamstütze etablierte.