Thun bleibt an Sion dran – Carouge steigt in Challenge League auf

Legende: Blick nach oben Beim FC Thun. Martin Meienberger/Freshfocus

Thun schlägt Schaffhausen

Der FC Thun hält den Druck im Aufstiegsrennen der Challenge League auf den FC Sion aufrecht. Die Berner Oberländer gewannen daheim gegen Schaffhausen mit 0:3 und bleiben zwei Runden vor Schluss drei Punkte hinter dem Walliser Leader klassiert. Ein Eigentor von Sekou Sanogo vor der Pause sowie Tore von Lucien Dähler und Ihsan Sacko nach dem Seitenwechsel sicherten den Thunern den 14. Sieg im 17. Heimspiel.

Etoile Carouge zurück in der Challenge League

Etoile Carouge sicherte sich in der drittletzten Runde der Promotion League den Aufstieg in die Challenge League. Dank dem 2:1-Heimsieg gegen YB U21 ist Etoile Carouge auch vom letzten verbliebenen Konkurrenten um den Aufstieg, Rapperswil-Jona, nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Letztmals spielte Etoile Carouge vor 12 Jahren in der Challenge League. Dort ersetzt das Team von Trainer Adrian Ursea in der kommenden Saison den FC Baden, der als Absteiger aus der zweithöchsten Liga feststeht.