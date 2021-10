Legende: Spielt derzeit für Vitesse Arnhem Ex-FCZ-Akteur Toni Domgjoni. imago images

Challandes bietet Domgjoni für Nationalteam auf

Der ehemalige Schweizer U21-Akteur Toni Domgjoni läuft künftig für die kosovarische Nationalmannschaft auf. Trainer Bernard Challandes bot den 23-jährigen Mittelfeldspieler für die WM-Qualifikationsspiele gegen Schweden und Georgien auf. Allerdings stehe die Fifa-Freigabe noch aus, teilte der Verband mit. Der in Kroatien geborene Domgjoni kam als 11-Jähriger zum FCZ-Nachwuchs und debütierte 2018 in der Super League. Diesen Sommer wechselte er zu Vitesse Arnhem in die Niederlande. Für die Schweizer U21 lief er 17 Mal auf, zuletzt an der EM-Endrunde im März. Vor Domgjoni hatten unter anderem die früheren U21-Akteure Florent Hadergjonaj, Shkelqim Demhasaj sowie Hekuran und Mirlind Kryezu zum Kosovo gewechselt.