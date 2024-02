Legende: Nach knapp einem Jahr ist Schluss Der geschasste Vaduz-Coach Martin Stocklasa. key/Cyril Zingaro

Vaduz reagiert auf «negative sportliche Bilanz»

Der Challenge-League-Klub Vaduz trennt sich per sofort von Cheftrainer Martin Stocklasa und Assistent Walter Thomae. Man sehe sich aufgrund der «anhaltend negativen sportlichen Bilanz sowie der ausbleibenden sportlichen Entwicklung» zu diesem Schritt gezwungen, teilten die Liechtensteiner mit. Der 44-jährige Stocklasa hatte den FCV im März 2023 übernommen. In den letzten 14 ChL-Spielen gab es nur einen Sieg, Vaduz liegt in der Tabelle auf dem 8. Platz, nur einen Punkt vor Schlusslicht Baden. Ein Nachfolger für Stocklasa steht noch nicht fest.

Platzverweise mit Folgen: Insgesamt 13 Spielsperren

Servettes Enzo Crivelli ist nach seinem Platzverweis am Sonntag gegen Yverdon für 4 Spiele gesperrt worden. Der Stürmer hatte sich zu einer Tätlichkeit hinreissen lassen. GC-Stürmer Asumah Abubakar, der ebenfalls am Wochenende einen Platzverweis erhielt, wird wegen einer leichten Tätlichkeit für 3 Spiele gesperrt. Je 2 Partien aussetzen müssen FCZ-Verteidiger Nikola Katic und FCB-Mittelfeldspieler Renato Veiga. Eine Spielsperre nach Gelb-Rot gibt es für Severin Ottiger (Luzern) und Yoan Severin (Servette).