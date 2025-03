Per E-Mail teilen

Legende: Tritt mit 86 Jahren kürzer Erich Vogel. Freshfocus/Andy Müller

Vogel zieht sich bei den GC-Frauen zurück

Erich Vogel gibt per sofort alle Aufgaben im Frauen-Team der Grasshoppers ab. Der 86-Jährige hat im Mai 2024 nach der Kündigung von Lara Dickenmann als General Manager das Amt als Sportchef übernommen. «Das Team ist erfolgreich zusammengestellt, der Staff gefestigt und die GC-Frauen stehen in den Playoffs», schreibt der Zürcher Verein in einem Communiqué. Ein Nachfolger für Vogel ist noch nicht bestimmt.