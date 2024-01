Legende: Lanciert beim FCZ die Trainerkarriere Johan Vonlanthen. Freshfocus/Martin Meienberger

FCZ verstärkt sich im Nachwuchsbereich

Der FC Zürich hat per sofort Dennis Hediger und Johan Vonlanthen als Nachwuchstrainer verpflichtet. Der ehemalige Captain des FC Thun übernimmt auf die kommende Rückrunde hin die Cheftrainer-Position der U16. Vonlanthen, Ex-FCZ- und Schweizer Nationalspieler, wechselt ebenfalls per sofort nach Zürich. Der 37-Jährige wird die Aufgabe des Stürmer- und Techniktrainers in der FCZ Academy und bei den FCZ Frauen übernehmen. Zuletzt amtete er als Sportdirektor beim FC Fribourg und beim FC Dietikon.