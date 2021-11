YB - Basel am 15. Dezember – neuer Verteidiger für Lausanne

Legende: Treffen neu am 15. Dezember aufeinander Basels Andy Pelmard (l.) und Berns Felix Mambimbi. Freshfocus

Ersatzdatum für YB-Basel gefunden

Die Super-League-Partie der 14. Runde zwischen den Young Boys und dem FC Basel wird am Mittwoch, 15. Dezember, um 20:30 Uhr nachgeholt. Die Verschiebung vom 20. November war nötig geworden, weil dem Klub aufgrund einer Grossbaustelle am Bahnhof Bern-Wankdorf die Bewilligung für die Durchführung der Partie an jenem Tag entzogen worden war.

Ivorischer Verteidiger für Lausanne

Lausanne-Sport hat den Innenverteidiger Lamine Koné verpflichtet. Der 32-Jährige, der für die Elfenbeinküste neun Länderspiele bestritt, war seit Sommer vertragslos. Zuvor hatte der in Paris geborene Koné unter anderem bei Sunderland in der Premier League und drei Saisons bei Strasbourg in der Ligue 1 gespielt.

Van Eck neuer Kriens-Trainer

Der SC Kriens hat René van Eck als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 55-jährige Niederländer folgt beim Schlusslicht der Challenge League auf den entlassenen Davide Morandi. Van Eck, der zuletzt in der Nachwuchs-Abteilung von Feyenoord Rotterdam tätig war, unterschrieb bei den abstiegsbedrohten Innerschweizern einen Vertrag bis Saisonende.