Legende: Wird vom Platz transportiert Ebrima Colley. Keystone/Georgios Kefalas

Colley fällt mit Schulterverletzung aus

Die Young Boys müssen mehrere Wochen auf Ebrima Colley verzichten. Dies teilte der Schweizer Meister am Mittwoch mit. Demnach zog sich der 25-jährige Nationalspieler Gambias am Sonntag beim 2:1-Sieg in Basel nach einem gegnerischen Foul eine Schulterverletzung zu. Colley musste bereits nach 19 Minuten ausgewechselt werden.

