Legende: Schneller Mann für die Offensive Ebrima Colley will bei YB durchstarten. imago images/Zuma Press

Ebrima Colley heuert bei YB an

YB hat sich in der Offensive noch einmal verstärkt. Ebrima Colley kommt vorerst für ein Jahr auf Leihbasis von Atalanta Bergamo nach Bern, YB besitzt aber eine Kaufoption. Der 23-Jährige ist in der Offensive vielseitig einsetzbar und gilt als schnell und dribbelstark. Für die Nationalmannschaft Gambias hat er bisher 19 Länderspiele bestritten. Colley wurde im Nachwuchs von Atalanta ausgebildet und unterschrieb beim Serie-A-Klub im Februar 2020 einen Profivertrag. Seither wurde er an Hellas Verona, Spezia Calcio und Karagümrük in der Türkei ausgeliehen.