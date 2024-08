Legende: Soll die Abwehr bei YB verstärken Patric Pfeiffer imago images/Nordphoto

Deutsch-ghanaischer Innenverteidiger für YB

Die Young Boys haben auf den schwachen Saisonstart in der Super League reagiert und einen Innenverteidiger verpflichtet. Patric Pfeiffer wechselt leihweise von Augsburg zum Schweizer Meister. Der 1,96 m grosse Abwehrspieler spielte von 2019 bis 2023 für den SV Darmstadt 98, wobei er in der Saison 2022/23 als Stammspieler massgeblich am Aufstieg in die Bundesliga beteiligt war. Seit einem Jahr steht er beim FC Augsburg unter Vertrag. In seiner bisherigen Karriere kommt der Deutsche, der seit diesem Sommer auch den ghanaischen Pass besitzt, auf 11 Einsätze in der Bundesliga und 80 in der 2. Bundesliga.

05:38 Video Archiv: Wieder kein Sieg: YB kassiert in Unterzahl noch den Ausgleich Aus Sport-Clip vom 10.08.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 38 Sekunden.

Nati gastiert in St. Gallen

Die Schweizer Nationalmannschaft bestreitet ihr zweites Heimspiel in der Nations League gegen Dänemark in St. Gallen. Die Partie findet am 15. Oktober um 20:45 Uhr statt. 3 Tage zuvor gastiert die Mannschaft von Murat Yakin im zweiten Auswärtsspiel der Kampagne in Leskovac in Serbien. Der Spielort des dritten und letzten Heimspiels gegen Serbien (15. November) ist noch offen.