SL-News: Ajeti nicht zum FCB

Albian Ajeti wechselt in diesem Sommer nicht vom FC St. Gallen zum FC Basel. Und: Weitere News von der Super-League-Transferfront.

Basler Medienberichten zufolge sind sich Basel und St. Gallen nicht über die Ablösesumme für Albian Ajeti einig geworden. Aus dem FCB-Umfeld war ausserdem zu vernehmen, dass sich Basels Stürmer Andraz Sporar bei einem möglichen (leihweisen) Tauschgeschäft quergestellt hätte. Der 23-jährige Slowene steht beim FCB vor dem Abgang und fehlte am Donnerstag beim Trainingsauftakt.

Nach zahlreichen Abgängen in den letzten Tagen hat Luzern sein Kader wieder aufgestockt: Von Schaffhausen verpflichten die Innerschweizer Shkelqim Demhasaj. Der 21-jährige Stürmer erzielte in der vergangenen Saison 18 Tore in der Challenge League. Er hat einen Vertrag über 3 Jahre unterschrieben.

Der 54-jährige Maurizio Jacobacci wird in der kommenden Saison Trainer der U21 des FC Sion in der Promotion League. Der zuletzt beim Challenge-League-Klub Wil tätig gewesene Jacobacci war in der Saison 2007/2008 für neun Meisterschaftsspiele schon einmal Trainer des NLA-Teams der Walliser.