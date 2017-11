SL-News: Barthélémy Constantin legt Rekurs ein

Barthélémy Constantin wehrt sich: Der Sion-Sportchef geht gegen die verhängte Platzsperre und Busse vor.

10 Spielsperren für Barthélémy Constantin 0:32 min, aus sportflash vom 31.10.2017

Barthélémy Constantin hat Rekurs gegen die 10 Spiele umfassende Platzsperre und die Busse über 15'500 Franken eingelegt. Das teilte die Swiss Football League (SFL) am Montag mit. Die Disziplinarkommission hatte die Sanktionen gegen den Sportchef des FC Sion am 31. Oktober ausgesprochen. Grund dafür: Der Sohn von Sion-Präsident Christian Constantin hatte am 21. September beim Spiel Lugano - Sion (1:2) Teleclub-Fussballexperte Rolf Fringer verbal bedroht.