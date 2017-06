SL-News: Ben Khalifa und Koch zum FCSG

Der FC St. Gallen vermeldet zwei Neuverpflichtungen: Die Ostschweizer sicherten sich die Dienste von Stürmer Nassim Ben Khalifa und Verteidiger Philippe Koch. Und: Marcus Diniz verlässt Lausanne.

Stürmer Nassim Ben Khalifa wechselt von Lausanne-Sport zu Super-League-Konkurrent St. Gallen. Der 25-jährige U17-Weltmeister von 2009 unterschrieb bei den Ostschweizern einen Dreijahresvertrag. In der abgelaufenen Saison erzielte Ben Khalifa, der 4 Mal für die Schweizer A-Nati auflief, in 23 Spielen 9 Tore.

Vom Serie-B-Klub Novara Calcio stösst Philippe Koch zum FCSG. Die St. Galler statteten den langjährigen FCZ-Verteidiger mit einem Vertrag bis 2019 aus. Koch (26) kam in der abgelaufenen Saison in Italien lediglich auf 3 Einsätze in der Serie B und auf 3 Partien im Cup.

Neben Ben Khalifa verlässt eine zweite Stammkraft Lausanne-Sport. Marcus Diniz wechselt nach einer Saison mit den Waadtländern nach Israel. Der brasilianische Innenverteidiger unterschrieb einen Vertrag mit Hapoel Kiryat Shmona.