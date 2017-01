SL-News: Boëtius wechselt nach Belgien

Basel findet leihweise einen Abnehmer für Jean-Paul Boëtius. Und: Vincent Sierro schliesst sich dem SC Freiburg an.

Jean-Paul Boëtius verlässt den FC Basel und wechselt leihweise zum KRC Genk. Zudem haben die Belgier im Sommer die Option, den Holländer definitiv zu übernehmen. Der 22-Jährige war im Sommer 2015 von Feyenoord Rotterdam zum FCB gestossen. Er lief er für den Meister 23 Mal auf und erzielte dabei 7 Pflichtspieltore.

Vincent Sierro wechselt zum SC Freiburg in die 1. Bundesliga. Der 21-Jährige spielte seit der Saison 2014/15 für Sion in der Super League, zuvor durchlief der Mittelfeldspieler die Jugend der Walliser. Für den aktuellen Tabellendritten erzielte Sierro 4 Tore in 34 Meisterschaftsspielen.