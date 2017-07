SL-News: Ein Isländer für den FCZ

Super-League-Aufsteiger Zürich hat den isländischen Nationalspieler Victor Palsson für drei Jahre unter Vertrag genommen.

Der 26-jährige zentrale Mittelfeldspieler Victor Palsson wechselt per sofort vom dänischen Erstligisten Esbjerg zum FC Zürich. Der sechsfache isländische Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Palsson begann seine Profilaufbahn im Nachwuchs des FC Liverpool und sammelte anschliessend in Schottland (Hibernian Edinburgh), den USA (New York Red Bulls), den Niederlanden (NEC Nijmegen) und in Schweden (Helsingborgs IF) internationale Erfahrung. 2015 wechselte er zu Esbjerg in die dänische Superliga. Als Captain kam er in der abgelaufenen Saison zu 35 Pflichtspieleinsätzen.