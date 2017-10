SL-News: FCZ holt nigerianisches Sturm-Talent

Der FC Zürich verpflichtet einen neuen Stürmer aus Nigeria. Der 19-Jährige Stephen Odey spielt ab sofort für den Aufsteiger.

Der FCZ verstärkt seinen Sturm nochmals. Stephen Odey wechselt vom MFM Lagos nach Zürich. Der 19-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2021. Odey und der Klub hatten sich schon vor einigen Wochen auf einen Transfer geeignet, nun erteilte die Fifa die Freigabe.

Der bulgarische Stürmer Valeri Bojinov und Lausanne-Sports haben sich in gegenseitigem Einvernehmen per sofort getrennt. Bojinov war vor drei Monaten vom chinesischen Zweitligisten Meizhou Keija zu Lausanne gewechselt. Er kam in der Super League zu sieben Einsätzen (1 Assist).