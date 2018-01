SL-News: Grgic leihweise von Stuttgart zu Sion

Der Mittelfeldspieler Anto Grgic wechselt leihweise bis zum Sommer 2019 mit Kaufoption vom VfB Stuttgart zum FC Sion. Das gab der Walliser Klub am Donnerstag bekannt.

Anto Grgic war im Sommer 2016 vom FC Zürich in die 2. Bundesliga gewechselt, wo er mit Stuttgart den Wiederaufstieg in die oberste Spielklasse schaffte. In der aktuellen Saison kam er bei Stuttgart kaum zum Einsatz: Der Schweizer U21-Nationalspieler spielte 5 Minuten in der Bundesliga und 15 Minuten im DFB-Pokal.

Sion startet am 4. Februar mit dem Heimspiel gegen die Grasshoppers in die zweite Hälfte der Meisterschaft.