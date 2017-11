SL-News: Hütter wechselt nicht nach Bremen

Entgegen diversen Gerüchten wechselt YB-Trainer Adi Hütter nicht in die Bundesliga zu Werder Bremen. Good News gibt es auch für Jean-Pierre Nsame.

Adi Hütter wird nicht den Trainerposten bei Werder Bremen übernehmen. Da Bremen-Sportchef Frank Baumann dem Spitzenkampf zwischen YB und Basel beiwohnte, waren entsprechende Gerüchte laut geworden. «Seine Mission ist noch nicht beendet», sagte sein Berater Christian Sand bei Sky Austria.

YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame kann dem Aufgebot der kamerunischen Nationalmannschaft wegen einer leichten Verletzung am Knie keine Folge leisten. Der Super-League-Topskorer, der am Sonntag gegen Basel den 1:1-Ausgleich erzielte, zog sich in der Endphase des Spiels eine schmerzhafte Prellung in der linken Kniekehle zu. Bei den medizinischen Untersuchungen wurden jedoch keine gravierenden Verletzungen im Knie festgestellt. Nsame muss aber einige Tage mit dem Mannschaftstraining aussetzen.