SL-News: Hyka wechselt in die MLS

Der FC Luzern verliert wenige Tage vor Ende der Transferfrist Jahmir Hyka. Der 28-Jährige wechselt per sofort zu den San Jose Earthquakes in die MLS.

Jahmir Hyka war seit Sommer 2011 bei den Zentralschweizern tätig. Am 7. August 2011 erzielte er das erste Tor im neuen Stadion des FCL. In der aktuellen Saison gelangen dem 28-jährigen offensiven Mittelfeldspieler in 15 Meisterschaftspartien 6 Tore.