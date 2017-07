SL-News: Neuer Brasilianer für Sion

Der FC Sion verpflichtet den offensiven Mittelfeldspieler Adryan. Der 22-jährige Brasilianer spielte zuletzt in seiner Heimat bei Flamengo.

Adryan ist bereits der 5. Spielertransfer, den der FC Sion in der laufenden Sommerpause bestätigte. Für den 22-jährigen Brasilianer ist Sitten nicht die erste Station in Europa. Adryan spielte auch schon in Italien, Frankreich und England. Zuletzt lief der offensive Mittelfeldspieler aber für Flamengo in der brasilianischen Liga auf. Beim FC Sion erhält Adryan einen Vertrag bis 2020.