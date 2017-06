SL-News: Puljic von Luzern zu Vaduz

Der langjährige Luzerner Innenverteidiger Tomislav Puljic (34) wechselt laut der Luzerner Zeitung zum Super-League-Absteiger Vaduz. Und: Der FC Lugano verstärkt sich mit 2 Spielern.

Nach 7 Jahren beim FC Luzern verlässt Tomislav Puljic (34) die Innerschweizer und stösst zum FC Vaduz. Bei den in die Challenge League abgestiegenen Liechtensteinern erhält der Kroate einen 2-Jahres-Vertrag. Puljic war zu Beginn der letzten Rückrunde bei Luzern in Ungnade gefallen, weil er laut der Luzerner Zeitung auf eine Klausel in seinem Vertrag beharrt hatte.

Die Tessiner statten den italienischen Abwehrspieler Luca Crescenzi (25) und den serbischen Mittelfeldspieler Radomir Milosavljevic (24) mit je einem 2-Jahres-Vertrag aus. Crescenzi spielte zuletzt beim Serie-B-Absteiger Pisa, Milosavljevic in seiner Heimat für Mladost Lucani in der höchsten Liga.

Raphael Dwamena vom Super-League-Aufsteiger Zürich zeigte mit Ghana ein beachtliches Debüt in der Nationalmannschaft. Der 21-jährige Stürmer erzielte beim 5:0-Sieg gegen Äthiopien im Qualifikationsspiel für den Afrika-Cup 2019 2 Tore.