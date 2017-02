SL-News: Saison für Jozinovic vorbei

Rückschlag für den FC Lugano: Die Tessiner müssen den Rest der Saison ohne ihren Verteidiger bestreiten.

Beim Match in Basel zog sich Goran Jozinovic eine schwere Knieverletzung zu, die für ihn die Saison vorzeitig beendet. Schon in der 2. Minute des von Lugano 0:4 verlorenen Spiels beim FCB fiel der kroatische Verteidiger ohne gegnerische Einwirkung derart unglücklich, dass es ihm das rechte Knie regelrecht zerfetzte. Er erlitt einen Kreuzbandriss, einen Innenbandriss und darüber hinaus eine Meniskusverletzung. In einer Woche wird er operiert.