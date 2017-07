SL-News: Sechs Monate Pause für Remo Arnold

Luzerns Verteidiger Remo Arnold fällt mit einer Knieverletzung für sechs Monate aus. Und: Artem Simonyan wird vom FCZ für die kommenden knapp 5 Monate an Minsk ausgeliehen.

Remo Arnold erlitt die Verletzung im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde für die Europa League in Osijek (0:2). Bei der Untersuchung in der Schweiz wurde ein Riss des vorderen Kreuzbandes festgestellt. Zudem sind sowohl die Innen- als auch Aussenbänder im rechten Knie gezerrt. Arnold war in der 18. Minute mit dem Fuss im Rasen hängen geblieben und hatte sich dabei das rechte Knie verdreht. Der 20-jährige Verteidiger wird sich nächste Woche einer Operation unterziehen und beginnt anschliessend mit der Reha.

Der FC Zürich teilt in einem Communiqué mit, dass Artem Simonyan in der Hinrunde weiter nicht für den Aufsteiger aufläuft. Stattdessen wechselt der 22-jährige Mittelfeldspieler bis Ende November mit einem Leihvertrag zu Krumkachy Minsk nach Weissrussland. Schon zuletzt war Simonyan an Le Mont ausgeliehen. Der armenische U21-Nationalspieler stiess im Februar 2015 von Zenit St. Petersburg zum Stadtklub, kam seither aber erst auf 14 Einsätze und 1 Tor.