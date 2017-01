SL-News: Sierro wechselt in die Bundesliga

Wenige Tage vor dem Start in die Rückrunde verliert Sion sein Eigengewächs Vincent Sierro. Der 21-Jährige schliesst sich dem SC Freiburg an.

Vincent Sierro wechselt zum SC Freiburg in die 1. Bundesliga. Der 21-Jährige spielte seit der Saison 2014/15 für Sion in der Super League, zuvor durchlief der Mittelfeldspieler die Jugend der Walliser. Für den aktuellen Tabellendritten erzielte Sierro 4 Tore in 34 Meisterschaftsspielen.