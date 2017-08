SL-News: Sion verpflichtet Burim Kukeli

Der FC Sion hat den albanischen Internationalen Burim Kukeli verpflichtet. Der 32-jährige Mittelfeldspieler hat im Wallis einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Burim Kukeli stand seit 2012 beim FC Zürich unter Vertrag. Der 32-jährige Mittelfeldspieler kennt Sions Trainer Paolo Tramezzani von der albanischen Nationalmannschaft, für die Kukeli 23 Spiele bestritt. Beim FCZ stand Kukeli in den ersten beiden Saisonspielen gegen die Grasshoppers und Thun in der Startformation. Zuletzt war er in Lugano nicht mehr dabei.