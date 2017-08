SL-News: Vorrundenaus für Sions Cümart

Die Walliser müssen mehrere Monate auf Eray Cümart verzichten. Der Verteidiger fällt wegen einer Schulterverletzung aus.

Cümart verletzt sich gegen Luzern an der Schulter 0:35 min, vom 22.8.2017

Eray Cümart muss operiert werden und fällt bis zum Ende der Vorrunde aus. Der Verteidiger erlitt die Verletzung am vergangenen Spieltag gegen Luzern. Schon im ersten Saisonspiel in Thun hatte sich Cümart die Schulter ausgerenkt. Bei seinem Comeback am Sonntag erlitt er kurz nach der Pause die gleiche Verletzung, was nun einen Eingriff unumgänglich macht. Cümart wäre in der Dreierabwehr Sions gesetzt gewesen.