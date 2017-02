So lief die Partie Lausanne-Luzern

Lausanne kann doch noch aufholen

Die Heimmannschaft konnte mit einer knappen Führung in die Pause gehen. In der 2. Hälfte waren es aber die Luzerner, die das Spiel machten und auf 2:4 davon zogen. Mit dem Anschlusstreffer von Ben Khalifa kam die Hoffnung bei den Lausannern zurück. Am Ende gelang es ihnen in der Nachspielzeit den Ausgleich zu erzielen. Dies war für Luzern aufgrund der 2-Tore-Führung ein bitteres Ende einer Partie, die man eigentlich hätte gewinnen müssen.