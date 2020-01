Wie sieht die Tabelle der Super League zum Saisonende am 21. Mai aus? Die SRF-Experten wagen eine Prognose.

In einem Punkt sind sich die SRF-Super-League-Experten Michel Renggli, Peter Jehle und Bruno Berner einig: Xamax wird Ende Saison in die Challenge League absteigen, der FC Thun muss sich in der Barrage beweisen.

Ebenfalls eine Übereinstimmung gibt es bei den Experten, wenn es um die Top 3 der Liga am Saisonende geht. Wie schon bei Halbzeit bilden laut dem Trio auch am Schluss die Young Boys, Basel und St. Gallen die Top 3.

Nur Renggli sieht Basel vorne

Wie sieht es aber bei der Meister-Prognose aus? Jehle und Berner glauben, dass YB, das aktuell 2 Punkte vor dem FCB liegt, den 3. Meistertitel in Serie perfekt machen wird. Renggli sagt derweil das Ende der Berner Vorherrschaft voraus. Geht es nach ihm, wird Basel nach 2 Saisons ohne Meistertitel auf den Thron zurückkehren.

Was glauben Sie? Nutzen Sie die Kommentarspalte für Ihre Abschlusstabelle.