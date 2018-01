Steffen wird ein «Wolf»

Renato Steffen verlässt den FC Basel und wechselt in die Bundesliga. Er unterschreibt beim VfL Wolfsburg einen Vertrag bis 2021.

Der Wechsel von Renato Steffen in die Bundesliga ist perfekt. Der FCB bestätigte den Transfer des Flügelspielers zum VfL Wolfsburg am Mittwochmorgen auf Twitter.

Steffen absolvierte in der Super League 149 Spiele und erzielte dabei 35 Tore. Bei Basel stand der Aargauer 2 Jahre unter Vertrag. Zuvor war er bei Thun und YB engagiert.

« Er ist ein echter Mentalitätsspieler, ein Fighter, der sich immer voll reinhängt. » Martin Schmidt

Trainer Wolfsburg

Steffen trifft auf Schmidt

Der 5-fache Nationalspieler schliesst sich per sofort den vom Schweizer Martin Schmidt trainierten «Wölfen» an. Der 26-Jährige erhält einen einen Vertrag bis 2021.

Schmidt freut sich über die Neuverpflichtung. «Er ist ein echter Mentalitätsspieler, ein Fighter, der sich immer voll reinhängt», so der Walliser.

Steffen trifft im letzten Spiel für den FCB

Auf den Spuren von Benaglio und Co.

«Der VfL geniesst einen hervorragenden Ruf in der Schweiz, natürlich auch weil Spieler wie Diego Benaglio, Ricardo Rodriguez oder Timm Klose hier ihren grossen Durchbruch geschafft haben», lässt sich Steffen auf der VfL-Website zitieren. Wolfsburg belegt aktuell den 12. Platz in der Bundesliga. Der Werksklub gastiert am Sonntag im ersten Spiel nach der Winterpause bei Borussia Dortmund.

Sendebezug: Radio SRF 3, 10.01.2018, 10:00 Uhr