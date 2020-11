Legende: 5 positive Corona-Tests in der Mannschaft Bei Lausanne-Sport. Keystone

Bei Lausanne-Sport sind insgesamt 5 Corona-Fälle aufgetreten.

Die Mannschaft muss aufgrund des Schutzkonzepts nicht in Quarantäne.

Zudem wurde St. Gallens Stürmer Florian Kamberi positiv getestet.

Bei Lausanne-Sport sind vier Spieler und ein Staff-Mitglied der 1. Mannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie der Klub mitteilte. Die betroffenen Personen wurden isoliert. Aufgrund des funktionierenden Schutzkonzepts und nach Rücksprache mit dem Waadtländer Kantonsarzt muss sich der Rest der Mannschaft nicht in Quarantäne begeben.

Das nächste Spiel der Lausanner ist am Samstag gegen Lugano geplant. Der Aufsteiger ist nach vier Spielen noch ohne Niederlage in der Super League.

Kamberi in Isolation

Am Dienstagmorgen hat der FC St. Gallen mitgeteilt, dass sein Stürmer Florian Kamberi positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Nachdem der 25-Jährige am Montagmorgen leichte Symptome aufgewiesen hatte, veranlasste der Klub sofort einen Test.

Kamberi, der am Sonntag gegen Basel in der 68. Minute eingewechselt wurde, befindet sich in Isolation. Gemäss dem Klub geht es ihm gut. Der FCSG informiert weiter, dass alle anderen Tests bei der Mannschaft und dem Staff negativ ausgefallen sind.

In Absprache mit dem St.-Galler-Kantonsarztamt könne die Mannschaft das Training am Mittwoch wieder aufnehmen. Über mögliche Quarantäne-Bestimmungen informierten die Ostschweizer nicht.