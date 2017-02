Thun holt Punkt in Luzern

Die Innerschweizer suchen den Führungstreffer

Die Vorstösse basieren im Gegensatz zur ersten Hälfte auf genaueren Zuspielen. So kommen die Luzerner immer wieder gefährlich in die Nähe des Thuners Strafraums. Doch die Berner Oberländer führen ihre Defensivarbeit immer noch gut aus. So können sie die Luzerner Möglichkeiten abwehren.