Thun schlägt Lugano mit 5:2 – Keine Tore auf der Pontaise

Keine Tore auf der Pontaise

Das Spiel in Lausanne war alles andere als ein Fussball-Leckerbissen: Keine Tore, wenig Torchancen und viele Ungenauigkeiten und Fehlpässe prägten die Partie. Die beste Chance des Spiels hatte ein Lausanner: Diniz küpfelte den Ball in der 90. Spielminute nur an den rechten Pfosten.