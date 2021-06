Legende: Jagt dem Ball neu in Übersee nach Innenverteidiger Nathan. Keystone

Zürichs Nathan spielt neu ennet dem Teich

Der brasilianische Innenverteidiger Nathan verlässt den FC Zürich nach 2 Saisons und wechselt in die amerikanische Major League Soccer zu den San José Earthquakes. Der 26-Jährige kam 2018 aus der höchsten Liga Brasiliens in die Schweiz. Nach einer starken Saison in der Challenge League bei Servette spielte er eine Meisterschaft lang für die Grasshoppers und schloss sich dann dem Stadtrivalen an. Für den FCZ bestritt Nathan 63 Pflichtspielen und erzielte 3 Tore.

Schmidt von Lausanne nach St. Gallen

Isaac Schmidt wird innerhalb der Super League von Lausanne in die Ostschweiz transferiert. Der Rechtsaussen, der auch im Sturmzentrum spielen kann, unterschrieb beim FC St. Gallen einen Vertrag bis Mitte 2023. Der 21-jährige gebürtige Waadtländer hat beim FC Lausanne-Sport alle

Nachwuchsstufen durchlaufen und 2019 einen Profivertrag unterzeichnet.

Ausserdem spielte Schmidt für die Schweizer U20-Nationalmannschaft.