Die Absetzung von Guillermo Abascal als Trainer des FC Lugano hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Auch die Aufholjagd der Tessiner gegen den FC Basel am Sonntag rettete dem 29-jährigen Spanier den Job nicht. Zu gross waren die Differenzen mit Angelo Renzetti. Dem Klubpräsidenten passte die Spielweise des Teams nicht. Der Spielaufbau sei zu schleppend gewesen.

Den Spielern dürfte die Freistellung ihres ehemaligen Trainers sauer aufstossen. Kurz nach dem Remis gegen Basel betonte Captain Jonathan Sabbatini noch: «Wenn Abascal entlassen wird, ist dies eine Niederlage für den ganzen Klub.»

Abascal hatte erst am 10. April die Nachfolge von Pierluigi Tami angetreten. Die Super-League-Saison beendete er mit Lugano dann auf Rang 8. In dieser Saison blieb der FCL zuletzt dreimal in Serie sieglos. Aktuell sind die Tessiner auf Platz 6 klassiert.

Seit Renzetti im Jahr 2010 das Präsidentenamt in Lugano übernahm, standen bereits 13 verschiedene Trainer an der Seitenlinie der Tessiner. Kontinuität sieht definitiv anders aus. Abascal ist nach 9 gespielten Runden bereits der 3. Coach, der in der Super League die Koffer packen muss – kein neues Phänomen hierzulande. Vor dem Spanier wurden bereits Raphael Wicky (Basel) und Maurizio Jacobacci (Sion) gefeuert.

Wer kommt als nächstes?

Über die Nachfolge von Abascal informierte der Klub in seiner Medienmitteilung nicht. Zu den Anwärtern auf den Trainerposten bei Lugano zählen unter anderem der ehemalige Lausanne-Coach Fabio Celestini und Jacobacci. Auch eine Rückkehr von Tami ist gemäss RSI nicht auszuschliessen.

