Vaduz-Basel und Sion-St. Gallen zum Nachlesen

Vaduz - Basel: Gerechte Punkteteilung im «Ländle»

Basel eröffnete das Skore in Vaduz in der 27. Spielminute: Zuffi erzielte nach Vorarbeit von Elyounoussi aus kurzer Distanz das 1:0. Nur 4 Minuten später glich Avdijaj für Vaduz aus. Er hämmerte den Ball nach einem Steilpass von Janjatovic unter die Latte. Bei diesem Resultat blieb es bis zum Schluss, da beide Teams in der zweiten Halbzeit gute Führungschancen ausliessen.