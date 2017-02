Vaduz gleicht aus

Starker Start der Thuner bringt sie in der Halbzeit 2:1 in Führung

Bereits nach 59 Sekunden brachte Tosetti seine Mannschaft in Front. In der 16. Minute konnte Sorgic nachziehen und auf 2:0 erhöhen. Nachdem die Vaduzer lange nicht sichtbar waren, begannen sie nach den 2 Gegentoren aktiv zu werden und mehr nach vorne zu spielen. Dies wurde mit mehr Chancen belohnt und in der 29. Minute gelang Brunner im Alleingang der Anschlusstreffer.

Die beiden Mannschaften zeigten bis hier ein durchaus ausgeglichenes und unterhaltsames Spiel, das nicht erahnen lässt, dass es sich hier um den Abstiegskampf handelt. Thun ist durch die bessere Organistation und Zweikampfstärke jedoch für die 2. Halbzeit leicht bevorteilt.