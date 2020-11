2 Siege in 25 Spielen brachten Sion (7.), Servette (8.), Luzern (9.) und Vaduz (10.) in der laufenden Super-League-Saison bislang zusammen. Vielleicht verdoppelt sich diese Zahl am Samstag in den Direktduellen:

Servette - Luzern

Bei Servette ist die aktuelle Schwachstelle rasch ausgemacht: Nur 3 Tore erzielten die Genfer, davon 2 per Elfmeter. Beim 0:2 am Mittwoch gegen Sion versiebten sie Chancen im Multipack. «Wenn wir unsere Chancen nicht nutzen, wird es schwierig», bilanzierte Coach Alain Geiger, der im Spiel aber auch Dinge sah, auf die man aufbauen könne.

Krisenstimmung herrscht beim noch sieglosen FC Luzern, der den schlechtesten Saisonstart seit 2008 hingelegt hat und gegen Servette seit 7 Jahren auf einen Meisterschaftserfolg wartet. «Auf dem Platz greifen die Rädchen noch nicht ineinander», meint Mittelfeldspieler Tsiy Ndenge gegenüber der Luzerner Zeitung. Die Basis sei vorhanden. «Nur müssen wir die eigenen Fehler und die Dummheiten abstellen.»

Vaduz - Sion

Für beide Teams ist es der zweite «Schicksalsmatch» in Folge. Vaduz erreichte letztes Wochenende in Luzern dank Milan Gajics spätem Penaltytor immerhin ein 1:1. Aus der Chefetage kam diese Woche ein Vertrauensbeweis: Die Liechtensteiner verlängerten die Verträge mit Trainer Mario Frick und Mittelfeldspieler Sandro Wieser.

Im Aufwind und deshalb favorisiert ist aber Sion. Beim Sieg über Servette glänzte vor allem der Italiener Luca Clemenza bei seinem Debüt mit zwei Assists. Immer noch nicht auf seinem gewohnten Niveau spielt Guillaume Hoarau. An Vaduz hat er aus seiner YB-Zeit gute Erinnerungen: In 7 Spielen gelangen ihm 7 Tore und 3 Assists.