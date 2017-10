Vanins-Patzer leitet Zürichs Pleite ein

Im 2. Zürcher Derby haben effiziente Grasshoppers den Spiess umgedreht. Mit einem 4:0 fügten sie dem FCZ sogar die höchste Saisonniederlage zu.

Antwort: Nach dem 0:2 zum Saisonstart rückt GC die Zürcher Hierarchie neu zurecht

Nach dem 0:2 zum Saisonstart rückt GC die Zürcher Hierarchie neu zurecht Ungeschlagenheit: Der Rekordmeister punktet unter Yakin im 6. Spiel in Folge

Der Rekordmeister punktet unter Yakin im 6. Spiel in Folge Rückschlag: Die erst 2. Niederlage lässt den FCZ auf Rang 3 abrutschen

In bislang 11 Meisterschaftspartien hatte der FC Zürich nie mehr als einen Gegentreffer kassiert. Ausgerechnet gegen Erzrivale GC musste Keeper Andris Vanins gleich 4 Mal hinter sich greifen. Einerseits war für einmal die Abwehrarbeit des Aufsteigers mangelhaft, andererseits erteilte der Gegner eine Lehrstunde in Sachen Effizienz.

So erhöhte Nedim Bajrami mit der zweiten Chance des Spiels in der 56. Minute bereits auf 2:0. Eine unsortierte FCZ-Abwehr stand dabei fast schon Spalier. Noch vor Ablauf einer Stunde brachte das Penaltytor Marco Djuricins die definitive Entscheidung in diesem 248. Derby vor knapp 18'000 Zuschauern.

Vanins kassiert gegen Andersen ein «Ei»

Die Keeper im unterschiedlichen Fokus

Das Ungemach hatte für das Team von Trainer Uli Forte nach exakt 15 Minuten seinen Lauf genommen. So fiel das 1:0 entgegen dem Spielverlauf, der Gastgeber hatte zuvor 3 Möglichkeiten ausgelassen. Bei Lucas Andersens Abschluss aus sehr spitzem Winkel machte Vanins eine unglückliche Figur. Der lettische Nationalgoalie muss diesen Treffer klar auf seine Kappe nehmen.

Gänzlich anders agierte sein Gegenüber Heinz Lindner: Der Österreicher machte in der 11. Minute mit einem überragenden Reflex eine Grosschance von Michael Frey zunichte. Quasi im Gegenzug schlug es dafür auf der anderen Seite ein.

Und als wären die Zürcher nicht schon ausreichend bestraft gewesen, stellte der erst 19-jährige Cédric Zesiger in der Schlussphase mit seinem Super-League-Tordebüt noch auf 4:0. Seit 1948 (!) hat der FCZ als Heimteam kein Derby mehr so hoch verloren.

