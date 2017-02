Vergeben Sie die Super-League-Oscars

Heute, 11:24 Uhr

In Hollywood sind die Oscars vergeben – wer hätte sich am Wochenende eine Auszeichnung in der Super League verdient? Wir haben in 3 Kategorien je 3 Kandidaten herausgepickt.

Das Tor der Runde Optionen Sandro Laupers Knaller ins Glück Eminent wichtig, extrem schön: Das Tor des Berner Oberländers zum 4:3-Sieg gegen Vaduz. Roger Assalés Tor aus der Drehung Der Ivorer trifft gegen GC gleich doppelt – besonders elegant ist das 2:0. Armando Sadikus Drei-Punkte-Traumtor Der Lugano-Stürmer verzückt die Anhänger der Tessiner mit dem 1:0-Siegtor gegen St. Gallen. Der «Chancentod» der Runde Optionen Marco Bürkis Penaltypech Es wäre die beruhigende 5:3-Führung gewesen, doch der Thuner scheitert vom Punkt. Cédric Ittens Aussetzer Die Basel-Leihgabe lässt für Luzern gegen seinen Stammklub eine Grosschance zum 2:2 aus. Nassim Ben Khalifas «100-Prozentige» Der U17-Weltmeister verpasst es, Lausanne gegen Sion in Front zu schiessen. Die Rettungstat der Runde Optionen Vaso Vasics Fingerspitzengefühl Der GC-Keeper lenkt Guillaume Hoaraus Abschluss mit den Fingerspitzen ab. David Zibungs schnelle Reaktion Der Luzerner Keeper hält sein Team mit der Parade gegen Basels Alexander Fransson im Spiel. Thomas Castellas Super-Parade Der Lausanne-Keeper ist beim Abschluss von Sions Carlitos zur Stelle.

sas